Üreticilere hibe müjdesi

Tavukçuluk sektöründe, kümeslerini ve ekipmanlarını yenileme ihtiyacı duyan yatırımcılara hibe desteği verileceğine ilişkin açıklama Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Bolu İl Başkanı Mehmet Demiröz’den geldi.

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği’nin Türkiye genelindeki çeşitli il temsilcileri, Birliğin Bolu İl Başkanı Mehmet Demiröz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Bahadır Öztürk, Burhanettin Özkan ve Yavuz Ekinci’nin ev sahipliğinde, Bolu Narven Termal Kasabası’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Bolu İli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği, hükümet nezdinde yaptığı görüşmelerden üreticinin yüzünü güldüren sonuçlar aldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile sürdürdükleri görüşmelerin olumlu sonuçlandığını müjdeleyen Demiröz, “Çok kısa bir zamanda, ruhsat şartı aranmaksızın, işletme tescili olan ve aktif durumdaki kümeslere hibe desteğine başlanacak” dedi.

KANATLI ÜRETİM EKİPMANLARI YENİLENECEK, RUHSAT ŞARTI YOK

Beyaz et üreticilerinin ekonomik sorunları, çözüm önerileri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen görüşmeler ve yeni yol haritasının değerlendirildiği toplantıya Demiröz’ün hibe müjdesi damga vurdu. Tavukçuluk sektöründeki mevcut yatırımcılara hibe desteği verileceğini belirten Demiröz şöyle konuştu; “Eylül 2016’da kurulan İl Temsilciliğimiz, henüz bir yılını doldurmamış olmasına rağmen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde sürdürdüğü temaslardan olumlu sonuçlar almaya başladı. Türkiye’de toplam beyaz et üretiminin yüzde 30’unu gerçekleştiren Bolumuzun talep ve sorunlarının yanı sıra, sektörün genel eksiklik ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesine de gayret gösteriyoruz. Hükümet ile görüşmelerimizde bu sorumluluk ile hareket ettik ve tüm sektörün yüzünü güldürecek sonuçlara ulaştık. Bakanlık nezdinde, mevcut üreticilerin eskiyen kümes ve ekipmanlarının yenilenmesi, ihtiyaç duyulan revizyon ve rehabilitasyonların yapılabilmesi için hibelerin yenilenmesi kararı alındı. Çok yakın bir zamanda, ruhsat şartı aranmaksızın, işletme tescili olan ve aktif durumdaki kümeslere hibe desteği verilecek.”

KANATLI ÜRETİCİLERİNE ÜYELİK ÇAĞRISI

Hibe desteğinin, yeni kümeslerin kurulması için değil, mevcut kümeslerin rehabilitasyonu için verileceğinin altını çizen Demiröz, “Üreticilerimizin maliyetlerinin düşürülmesi konusunda Bakanlıklar ve sektör temsilcileri ile temaslarımız devam ediyor. Kanatlı hayvan eti üreticilerinin bu süreçte bizlere vereceği destek çok önemli. Tüm üreticilerimize, bir an önce Birliğimizin il temsilciliklerine üye olmaları çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.Demiröz toplantının sonunda sürece katkılarından dolayı AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpcü, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan’a teşekkür etti.