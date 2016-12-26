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Urfa, Kılıç ile şaha kalktı!

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Urfa, Kılıç ile şaha kalktı!
TFF 1. Lig'inin 16. hafta mücadelesinde Kemal Kılıç'ın çalıştırdığı Şanlıurfaspor, Manisaspor'u 2-0 mağlup ederek son 4 haftada 10 puan toplamayı başardı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Stat: GAP Arena

Hakemler: Murat Özcan, Candan Elbil, Ata Yıldırım

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz (Dk. 86 Hüseyin Kala), Berkay Can Değirmencioğlu, Mertcan Çam, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Batuhan Karadeniz (Dk. 76 Halil Köçer), Cemil Adıcan, Fevzi Özkan (Dk. 55 Oktay Delibalta), Şaban Özel

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Hakan Turan (Dk. 77 Kağan Miray Barış), Muhammet Sercan Türkeri, Gökcan Kaya, Erman Bulucu, Ümit Yasin Arslan (Dk. 87 Gökdeniz Varol), Metin Yüksel, Konde, Bakaki, Dimov, Caner Öztürk (Dk. 65 Bahattin Köse)

Goller: Dk. 66 Batuhan Artarslan, Dk. 90+3 Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)

Kırmızı kart: Dk. 79 Berkay Can Değirmencioğlu (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Erman Bulucu, Dk. 80 Bahattin Köse, Dk. 90 Gökcan Kaya (Manisaspor)

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