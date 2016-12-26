Urfa, Kılıç ile şaha kalktı!

Haber: Barış GÜZELTÜRK
Stat: GAP Arena
Hakemler: Murat Özcan, Candan Elbil, Ata Yıldırım
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz (Dk. 86 Hüseyin Kala), Berkay Can Değirmencioğlu, Mertcan Çam, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Batuhan Karadeniz (Dk. 76 Halil Köçer), Cemil Adıcan, Fevzi Özkan (Dk. 55 Oktay Delibalta), Şaban Özel
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Hakan Turan (Dk. 77 Kağan Miray Barış), Muhammet Sercan Türkeri, Gökcan Kaya, Erman Bulucu, Ümit Yasin Arslan (Dk. 87 Gökdeniz Varol), Metin Yüksel, Konde, Bakaki, Dimov, Caner Öztürk (Dk. 65 Bahattin Köse)
Goller: Dk. 66 Batuhan Artarslan, Dk. 90+3 Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Dk. 79 Berkay Can Değirmencioğlu (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Erman Bulucu, Dk. 80 Bahattin Köse, Dk. 90 Gökcan Kaya (Manisaspor)