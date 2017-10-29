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Üst yapı var alt yapı yok

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Üst yapı var alt yapı yok
İki gündür şehrimizi etkisi altına alan yağmur yağışı bazı semtlerde ve sokaklarda etkili oldu. 500 Evler Mahallesinin yolu alt yapının yetersiz olmasından dolayı sular altında kaldı.

Havaların mevsim normallerinde seyretmesiyle birlikte yağmur yağışı da şehrimizi etkisi altına almaya devam ediyor. İki gündür yağan yağmur nedeniyle bazı semt ve sokaklar sular altında kaldı. Alt yapı yetersizliği bu yağmur yağışıyla da ortaya çıkmış oldu.

Özellikle 500 Evler semtinde yağmur yağışı nedeniyle araç trafiğini etkiledi. Bazı araçlar yollarda yoğunlaşan yağmur suyu nedeniyle yollarda kaldı. Alt yapının yetersiz oluşundan dolayı su birikintileri sabahlara kadar rögarlardan akmadı. Bu durumdan bölgede oturan vatandaşlarda etkilendi.

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