Uygulamada bir araçtan cephanelik çıktı

Bolu'da gerçekleştirilen 'Asayiş Huzur' uygulamasında trafik ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence mekanları, kafeler, internet kafe ve bazı işyerlerini de kapsayan 'Asayiş Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş, Polis Özel Harekat ve Trafik ekiplerinin katıldığı uygulamada 594 kişi üzerinde yapılan Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) iki şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Şehrin belli noktalarında yapılan trafik uygulamasında ise 117 araçta plaka sorgulaması ve arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1'i kurusıkı olmak üzere 2 adet ruhratsız tabanca, 100 adet mermi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.