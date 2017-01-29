Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence mekanları, kafeler, internet kafe ve bazı işyerlerini de kapsayan 'Asayiş Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş, Polis Özel Harekat ve Trafik ekiplerinin katıldığı uygulamada 594 kişi üzerinde yapılan Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) iki şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Şehrin belli noktalarında yapılan trafik uygulamasında ise 117 araçta plaka sorgulaması ve arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1'i kurusıkı olmak üzere 2 adet ruhratsız tabanca, 100 adet mermi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
- BIST 83.827
- Altın 148,121
- Dolar 3,8623
- Euro 4,1287
- Bolu -6 °C
- İstanbul 3 °C
- Ankara -10 °C
- Kara Boğa Akabueze Boluspor’da
- Çapa'dan hakem isyanı!
- Bektaş: "Bu ara bizim için çok iyi olacak"
- Çapa taraftara seslendi: 34.haftayı bekleyin
- "İnsanların kendisini açık etmesi mümkün değildir"
- İnsanlık ayıbı
- Boluspor'a bir şok daha: 1-2
- Geleneksel Türk Sanatı Ebru Kursu Başladı
- Lidere salonu dar ettiler
- İlaçta karaborsa iddialarına cevap verildi “İnsan sağlığı her şeyden önemlidir”
- ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DUSK PROJESİ İLE DEVAM EDİYOR
- TUZLAMA VE KAR KÜREME ARACI HİZMETTE
- BAŞKAN MÜSTEŞARI ZİYARET ETTİ
- Uygulamada bir araçtan cephanelik çıktı
- ALLAR’DAN ANKARA ÇIKARMASI
Uygulamada bir araçtan cephanelik çıktı
Bolu'da gerçekleştirilen 'Asayiş Huzur' uygulamasında trafik ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
"İnsanların kendisini açık etmesi mümkün değildir"CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ak Parti'nin kendi içinde yüzde 5 oranında gizli 'Hayır' oyu verecek kişilerin bulunduğunu iddia ederek "Bu kadar baskının olduğu yerde insanların kendisini açık etmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
İnsanlık ayıbıBolu’da skandal denilecek nitelikte bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 37 yaşındaki engeli bir kadına Almanya’dan hibe olarak gönderilen tekerlikli sandalye 4 bin TL’ye satıldı. Firma yetkilileri 4 Bin TL’ye karşılık Bin 200 TL’lik fatura gönderdi. Hibe o
Geleneksel Türk Sanatı Ebru Kursu Başladı3 Nesil 4 Mevsim tatil anlayışı ile hizmet veren Narven, eğlence aktivitelerine şimdi de sanat etkinliklerini ekledi.
İlaçta karaborsa iddialarına cevap verildi “İnsan sağlığı her şeyden önemlidir”İlaçlara yapılacak olan zammın uygulanması öncesinde ‘ilaçta karaborsa’ iddialarına karşı Sakarya Eczacı Odası Bolu İl Temsilcisi Mehmet Aytaç Özer açıklamalarda bulundu.
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DUSK PROJESİ İLE DEVAM EDİYORBolu, Düzce ve Sakarya illerinin Ticaret ve Sanayi Odaları ile Üniversitelerinin ortaklığında yürütülen Doğu Marmara Üniversite-Sanayi Konsorsiyumu’nun reel sektör istişare toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı.
Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim