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Uygulamalı girişimcilik eğitimi başlıyor

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Uygulamalı girişimcilik eğitimi başlıyor
Gerede Belediyesi ve KOSGEB işbirliğinde, girişimcilerin desteklenmesi ve istihdam sorununa çözüm üretmek amacıyla Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi gerçekleştirilecek.

Haber: BMA

Gerede Belediyesi ve KOSGEB işbirliğinde, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması gibi birçok amaca haiz eğitim ve atölye çalışmalarından oluşan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilecek. Program kapsamında, eğitimini tamamlayarak sertifika alan katılımcıların seçilen başarılı iş fikirlerine geri ödemeli veya geri ödemesiz hibe desteği verilerek, iş kurmasına yardımcı olunacak.

Eğitim 25 Nisan’da Başlıyor

Program kapsamında 30 kişilik kontenjan bulunduğu öğrenilirken, başvuruların 19 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar devam edeceği açıklandı. Eğitime katılmak isteyenlerin başvuru süresince Gerede Belediyesi AK Masa’ya müracaat etmelerinin gerektiği bildirildi. Eğitimin, 25 Nisan Pazartesi günü başlayacağı, Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi ve Kültür Sanat Merkezi Konferans Salonunda verileceği öğrenildi.

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