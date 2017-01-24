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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Bolu polisinin uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan adliyeye çıkarılan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER: Erol Değirmenci
Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerinin Bolu, Ankara, Düzce ve Kırşehir’de belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı baskınlarda yapıldı. Narkotik köpekleriyle yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. 20 kişi Bolu Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen Mehmet Can A., İzzet T. ve Musa T.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan E.K. adli kontrol şartıyla, S.D. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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