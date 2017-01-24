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Uyuşturucu tacirleri adliyede

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Uyuşturucu tacirleri adliyede
​Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden, 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan uyuşturucu dosyası kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yapılan baskında 25 kişi gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan şahıslardan 25'i emniyetteki ifadelerinde "Bizi, M.C.A., İ.T., M.T.Ö, E.K bu suça teşvik etti" demesi üzerine serbest bırakıldı. Zehir tacirlerinden M.C.A., İ.T., M.T.Ö, E.K. bu ifadeler üzerine emniyetteki gözaltı işlemlerinin bitmesinin ardından bu gün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

PİŞKİN TACİR

Adliyeye sevk edilen beş şahıstan biri, kapıdan geçiş esnasında gazetecilerin objektiflerine dönüp sırıtarak poz verdi.

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