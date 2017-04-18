Üzerlerinden kimlik bile çıkmadı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescili ve Denetleme Şube Müdürlüğünün başarılı ekipleri, araç ve motosiklet trafiğine kapatılan İzzet Baysal Caddesi üzerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Fotoğraflar: Barış GÜZELTÜRK

Cadde üzerinde elektrikli motosiklet kullanan bazı sürücülerin küçük olduğu olduğu ve üzerlerinden kimlik çıkmadığı gözlendi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal Caddesi üzerinde motosikletler üzerine yaptıklarını denetimleri sıklaştırdı. Vatandaşların yürüme özgürlüklerini kısıtlayan ve halkın can güvenliğini tehlikeye atan tescilsiz elektrikli motosiklet ile motosikletleri trafikten men ederek, otoparklara çekti.

Yapılan denetimlerde üzerinde ehliyet ve kimlik bulunmayan küçük yaştaki sürücü ile arkasında oturan genç bir kadın da denetime takıldı. Kimlik ibraz edemeyen küçük sürücü Çocuk Şubesine teslim edildi. Trafik Yetkilileri, denetimlerin hafta içinde ve sonunda süreklilik arz ederek devam edeceğini belirterek; “Halkımızın kimse huzurunu bozamaz. Bu nedenle araç trafiğine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde trafik ekiplerimiz yaya olarak denetimlerini sürdürecektir. Elektrikli motosikletlerin bazıları hız sınırı aşarak, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmakta. Bunlarla da denetimlerimiz artarak devam edecektir” dediler.