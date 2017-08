Vahşi güzellik büyülüyor

Bolu’nun en değerli vahşi canlıları olan Yılkı Atları için köylüler tarafından yapılan su yalağı kenarında görüntülenen yabani atlar seyirlik görüntüler oluşturuyor. Yılkı Atları çevre sakinlerinin ilgi odağı haline geldi.

Özel Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Bolu Merkeze sadece 12 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası mevkiinde bulunan su yalağına zaman zaman su içmek için gelen vahşi atların güzellikleri görenleri büyülüyor. 35 Haneli köy yaylasının kenarına kadar gelen Yılkı Atlarını izlemek için bazen yabancı turistlerinde bölgeye geldiğini belirten köylüler bu muhteşem canlıları seyretmeye doyamadıklarını belirtiyorlar. Ortalama 25 bireyden oluşan dört farklı at gurubunun bölgede bulunduğunu belirten vatandaşlar ilimizi bu zenginliğinin koruma altına alınmasını istiyorlar. Beyaz, kahverengi ve siyah atların oluşturduğu klanların toplamda yüz kadar at barındırdığını söyleyen köylüler, “bu hayvanlar muhteşem yaratıklar. Biz çevre köylüleri onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Su ihtiyaçlarının karşılanması için su yalağı yaptırdık. Kışın yaz yayla kenarına ot ve yiyebilecekleri birçok şey bırakıyoruz. Bizim çalışmalarımız devede kulak. Fakat devlet yetkililerinin bu paha biçilmez canlıları mutlaka koruma altına almaları lazım “ diyorlar.

Türk milletinin atlarla tarihsel ve geleneksel anlamda bir bağı olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “bu atlar Bolu’nun ve Türkiye’nin paha biçilmez birer değeri, lütfen sahip çıkın” diyorlar.