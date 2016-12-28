  • BIST 77.548
  • Altın 129,943
  • Dolar 3,5433
  • Euro 3,6811
  • Bolu 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C

Vali kar tatili dedi

»
Vali kar tatili dedi
Bolu Valisi Aydın Baruş Resmi Twitter Hesabından yaptığı açıklamada İl Merkezi de taşımalı eğitimle öğrenim gören öğrencilere bir günlük tatil izni verdiğini açıkladı.

Vali Baruş açıklamasında, "İl merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 29 Aralık Perşembe Günü bir günlük idari izinli sayılacaktır. İl merkezinde eğitime devam edilecektir. Tatil kararı sadece Taşımalı eğitim ile öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kar sert geliyor28 Aralık 2016 Çarşamba 19:24
  • Eleman İlanı28 Aralık 2016 Çarşamba 19:10
  • "MEHMET AKİF ERSOY OKUMALARI" PROJESİ FİNALİ YAPILDI28 Aralık 2016 Çarşamba 15:54
  • Evcil’den çok önemli uyarı “İHBAR” edin28 Aralık 2016 Çarşamba 15:49
  • Avukatların durumu ne oldu?28 Aralık 2016 Çarşamba 14:04
  • e-mezarlık sayesinde vatandaşlarımıza büyük kolaylık28 Aralık 2016 Çarşamba 13:51
  • Kartalkaya yılbaşına hazır28 Aralık 2016 Çarşamba 13:45
  • Yılbaşı Hristiyan Kültürüne Dayanan bir anlayışdır28 Aralık 2016 Çarşamba 12:57
  • BOLU HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN HALEP’E DESTEK28 Aralık 2016 Çarşamba 12:53
  • BOLU KIRMIZI ALARMA GEÇTİ!28 Aralık 2016 Çarşamba 12:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim