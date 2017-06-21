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Valilikten “Adalet” tedbiri

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Valilikten “Adalet” tedbiri
Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi tarafından başlatılan “Adalet” yürüyüşü ile alakalı olarak geçiş güzergahında bulunan Bolu’da da alınacak tedbirler Bolu Valiliği tarafından açıklandı.

Haber:  Kasım ŞAHİN

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen “Adalet” yürüyüşle ilgili Bolu Valiliği bir basın açıklaması yaparak Bolu İli sınırları içerisinde alınacak tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

“Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 15/06/2017 tarihinde Ankara Güvenpark’ta başlatılarak İstanbul Maltepe’ye kadar devam edeceği açıklanan yürüyüş ile ilgili olarak Bolu İli sınırları dâhilinde aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun bulunmuştur.

1- Yürüyüş sırasında kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, trafik düzeni ve yürüyüşe katılanların güvenliğinin sağlanması esastır. Bu kapsamda alınacak güvenlik ve trafik tedbirlerine yürüyüşü düzenleyen ve katılanların uyması zorunludur.

2- Yürüyüşe katılanların güvenliğinin sağlanması amacıyla etkinliğe sonradan katılanlar güvenlik görevlilerince üst araması yapıldıktan sonra yürüyüş konvoyuna alınacaktır.

3- Yürüyüşe katılanların kolluk görevlilerince tanınması amacıyla katılımcılar tarafından kendilerinin ayırt edilmesini sağlayacak yelek vb. giysiler kullanılacaktır.

4- Yürüyüş, Bolu İli sınırları içerisinde; Ankara-Bolu sınırından Gerede İlçesine kadar D-750 Karayolu, Gerede İlçesinden Bolu-Düzce sınırına kadar D-100 Karayolu güzergâhı kullanılarak yapılacaktır.

5- Yürüyüş sırasında yol kenarında bulunan yaya yolları, banket ya da kaldırımlar kullanılacak, trafikte seyreden araçların geçişine engel olacak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yola girilmeyecektir.

6- Yürüyüş güzergâhında bulunan yerleşim yerlerinde miting ve benzeri etkinlikler yapılmayacaktır.

7- Yürüyüşe katılanların can güvenliğinin ve trafik düzeninin temini bakımından yürüyüş her gün hava kararmadan önce sonlandırılacaktır.

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