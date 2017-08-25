Valilikten bayram programları ile ilgili açıklama

İlimizde bayram coşkusu başladı. Yakalaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı kutlama programları Bolu Valiliği tarafından açıklandı.

Haber: Semih BAYKAL

Bolu Valiliği yaklaşan bayramların kutlama programlarını açıkladı. Açıklanan programa göre 30 Ağustos Zafer Bayramı saat 09.00’da Anıtpark’da Atatürk’ün anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı’nın çelenkleri koyması ile başlayacak.

Saat 09. 30’da ise Vali Aydın Baruş makamında tebrikleri kabul edecek ve saat 10.00’da Bolu Demokrasi Meydanı’nda kutlama törenleri başlayacak.

1 Eylül tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı’nın da programı açıklandı. Açıklanan programa göre Kurban Bayramı’nın 1’inci günü olan 1 Eylül tarihinde Kent Meydanı’nda tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaşacak.