Valilik’ten Jet açıklama

İl Özel İdare'ye ait olan ancak özel şahıslara kiraya verilen Abant'taki tesislerde kaçak yapılar yapıldığı yönündeki olayla ilgili Sayıştay’ın yaptığı incelemeleri internet sitelerimizden ‘Sayıştay’dan Dehşet Rapor’ ve ‘Bu iddialar doğruysa vay halime’ b

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Türkiye’nin ve Bolu’nun en gözde tabiat Parkı Abant’ta İl Özel İdaresine ait olan ancak özel şahıslara kiraya verilen Kır Gazinosu ve Göl Evleri’nde kaçak yapıların yapıldığı ve haksız paralar kazanıldığı yönündeki iddialar üzerine İl Özel İdaresine Sayıştay tarafından denetleme yapıldı. Denetimler sonucunda Sayıştay Müfettişleri detaylı raporu Bolu Valiliğine, ilgili bakanlıklarla ve Başbakanlığa sundu. Bizde Bolu Olay ve Bolu Gündem adlı internet adreslerimizden ‘Sayıştay’dan Dehşet Rapor’ ve ‘Bu iddialar doğruysa vay halime’ başlıklı haberlerle bu raporları siz değerli okuyucularımıza ulaştırdık.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İnternet sitelerimizde çıkan haberler üzerine konuyla ilgili Bolu Valiliği açıklama yaptı. İşte Konuyla ilgili Valilikten yapılan o açıklama; “Abant Gölü ve Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 4. Maddesi ve Milli Parklar Yönetmeliği’nin 13. Maddesine istinaden 26.08.2003 tarihinde ilgili Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Plan kapsamında kalan alanda ve üzerinde bulunan yapılardaki her türlü inşaat ve tadilat izne tabidir. İl Özel İdaresinin 2015 yılı hesaplarının Sayıştay tarafından yapılan denetimi sonucunda düzenlenen Raporda Abant Tabiat Parkı ile ilgili olarak yapılan tespitler çerçevesinde, 2016 ve 2017 yılları içerisindeOrman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ile İl Özel idaresince gerekli yasal işlemler yapılmış olup, bu kapsamda;

1-İl Özel İdaresince kiraya verilen “Kır Gazinosu” olarak belirtilen işletmede Abant Gölü ve Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planına aykırı olarakizinsiz şekilde, personel koğuşunun önündeki toprak kısmın betonlanarak üzerine yerleştirilen ve verilen süre içerisinde kaldırılmayan kaçak konaklama ünitesi ile yasal işlem başlatılmış, konaklama amaçlı kullanılan karavan kaldırılmış olup işletme sahibi hakkındaki yasal işlem devam etmektedir.

2-“Kır Gazinosu” olarak belirtilen işletmenin yanındaki mangal tesisinin kapalı alanının,Abant Gölü ve Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planına aykırı olarak,11 metrekareden 20 metrekareye çıkarılması nedeniyle ilgili bölüm mühürlenmiş, işletme sahibince mühürlerin sökülerek kullanıma devam edilmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup işletmeci hakkındaki hukuki süreç devam etmektedir.

3-İl Özel İdaresince kiraya verilen “Göl Evleri” olarak adlandırılan işletmede 250 metrekarelik yeşil alanın betonlanıp üzerine nargile kafe yapıldığının tespiti üzerine atılan beton ve üzerine yapılan kafe kaldırılmıştır.

4-İl Özel İdaresince kiraya verilen “Göl Evleri” olarak adlandırılan işletmede, 14 ayrı ünitede işletmeci tarafından balkonların odalara dâhil edilmesi neticesinde kazanılan toplam 74,06 metrekare alanla ilgili olarak, mevcut kira üzerinden kira artışı yapılmıştır.”