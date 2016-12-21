  • BIST 77.508
  • Altın 127,591
  • Dolar 3,5119
  • Euro 3,6723
  • Bolu 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C

Vali’nin eski korumasına tacizden hapis cezası

»
Vali’nin eski korumasına tacizden hapis cezası
Bolu Valisi Aydın Baruş’un yanına koruma olarak görevlendirilen M.A.Y.’nin tacizci olduğu kesinleşti. Tacizci koruma polisine 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

 

Bolu Valiliği'nde valilik koruma polisi olarak görev yapan polis memuru M.A.Y., iddiaya göre 2 yıldır birlikte olduğu A.T.’nin kızı S.G.’ye, gece odasına girip uyurken cinsel istismarda bulundu. Lise öğrencisi S.G., üzülmemesi için annesine olanları anlatmadı. S.G., bir süre sonra ise durumu okuldaki rehber öğretmenine anlattı.

 

 

Öğretmeni ve okul yönetiminin yönlendirmesiyle daha sonra annesine de olayı anlatan S.G., Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. S.G., M.A.Y.’nin odasına gelip yanına uzanarak vücuduna dokunduğunu, bunu hissettiğinde hemen kalkıp odayı terk ettiğini ileri sürdü. S.G., M.A.Y.’nin kendisine attığı, "Yaptığım bir eşeklikti. Bir daha sana el sürmeyeceğim. Annene bu durumu söyleme" mesajını da delil olarak sundu.

 

 

Olayın ortaya çıkması üzerine 6-7 ay yaptığı ’Vali koruması’ görevinden alınıp Seben İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ataması yapılan polis M.A.Y. hakkında, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. ’Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan polis M.A.Y., karar duruşmasına katılmadı. Mahkeme heyeti, suçu işlediği kanaatine vardığı sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Polis M.A.Y. hakkındaki idari soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tadımız tuzumuz Kalmadı22 Aralık 2016 Perşembe 12:16
  • İKİ EL BİR BAŞ İÇİN22 Aralık 2016 Perşembe 11:48
  • TAŞKESTİLİLERE ÇAĞRI SON GÜN YARIN!22 Aralık 2016 Perşembe 11:21
  • Kar en çok onlara yaradı22 Aralık 2016 Perşembe 10:44
  • Yılmaz, Ozan Özen Kütüphanesi’nin açılışını yaptı22 Aralık 2016 Perşembe 10:36
  • Bolulular, belediye hizmetlerinden memnun22 Aralık 2016 Perşembe 10:33
  • Türkan Saylan Kütüphanesi’ne bilgisayar hibe edildi22 Aralık 2016 Perşembe 10:16
  • Organik Tarım Potansiyeli Değerlendirildi22 Aralık 2016 Perşembe 10:12
  • BAŞKAN BOLU’YU BÜYÜKŞEHİR YAPMAYA KARARLI22 Aralık 2016 Perşembe 09:58
  • ŞEB-İ ARUS İSTANBUL’UN GELİRİ, TOK-HAY-DER’E BAĞIŞLANACAK!22 Aralık 2016 Perşembe 09:53
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim