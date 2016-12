VATAN HAİNLERİ NASIL ÇALIŞIYOR.

Hüseyin KAYA / TURLU YORUM

Internette, sanal basın ortamlarında görüyorsunuz…

Türkiye Cumhuriyeti Devletine top yekün bir savaş başlatmanın zeminini hazırlamak istiyorlar.

Bunun için her türlü kirli yöntem kullanılıyor……

HDP nin tamamı ve CHP nin önemli bir kısmı üyeleriyle birlikte bu kirli işin içinde görünüyor…

Devleti küçük düşürmek, yıpratmak için her şeyi yapıyorlar...

Yaptıkları neyle örtüşüyor?

Görelim bakalım.

***

Kavramsal olarak bakalım önce...

Psikolojik savaşın saldırı ve savunma silahı; propaganda, eğitim ve provokasyondur.

Cephanesi ise; söz , yazı, resim, broşür ve e-posta şeklindeki bilgidir.

Bu savaş tarzının amacı, insanları ikna etmek ve onları değiştirmektir.

Yöntemi de beyin yıkamaktır.

***

2500 yıl önce Çinli General Sun Tzu demiş ki:

1-Hasım olan ülkelerde iyi olan şeyleri gözden düşürünüz.

2-Hasım ülkelerin yöneticilerinin başarılarını küçük göstererek şöhretlerine gölge düşürünüz ve zamanı geldiğinde de kendi halkının onları hor görmesini sağlayınız.

3-Adi ve aşağılık kişilerin işbirliğinden yararlanınız.

4-Düşman halkın kendi aralarında olan uyuşmazlık ve kavgalarını yayınız.

5-Hasmınızın geleneklerini gülünç hale getiriniz.

***

PROPAGANDA NEDİR

Bir topluluğun düşüncelerini, duygularını, davranışlarını, tavır ve hareketlerini etki altında tutmak ve onları değiştirmek amacıyla yayınlanan bil, belge, doktrin ve görüşlerdir.

PROPAGANDA TÜRLERİ

1-Beyaz propaganda-Açık biçimde yapılır. Şeffaftır, kaynağı bellidir.Doğruluk önemlidir. Yalan kullanıldığında güven sarsılır. Karşı tarafın yanlış ve eksi taraflarını ispat ederek, kaynak göstererek sürekli dile getirmek güven duygusuyla birlikte inandırıcılık yaratır.

2-Gri propaganda-Bulanık propaganda da denilebilir. Kaynak belli olmayıp belirsizlik söz konusudur. Doğruluktan ziyade rivayetler hikayeler şeklinde yapılır. Açık propaganda gibi sınırlı olmayıp kara propaganda gibi serbestliği vardır. Örneğin, zamanında Bakan Mehmet Keçecilerin Başbakan Turgut Özal’a bir öğretmenin gece taksicilik yaptığını anlatması üzerine söylediği “benim memurum işini bilir” cümlesi sonraki zamanlarda çok farklı bir anlamda rüşvet alır çıkarını korur gibi anlamlar yüklenerek kullanılması çarpıcı bir gri propaganda örneğidir.

3-Kara propaganda-Kaynak bellidir ama başka kaynaklardan çıkıyor gibi gösterilir. Kara propaganda yönteminde ile, entrika, yalan, iftira, fitne, sinsilik ve sahte delil serbesttir. Gizlilik esastır. Kaynak daima gizlidir. Kara propagandanın malzemesi yalan, iftira, bozguncu çıkarcı her türlü yol, sahte delil olduğu için var olmayan her şeyi varmış gibi gösterir. Kaynak gizli kaldığı sürece verimli sonuçları olur. Hiçbir ahlaki ve vicdani sorumluluk üstlenmeden muhatapların ruhi çöküntüye götürülmesi amacı güdülür. Karşı tarafın kötü tarafları bulunur o kötülük üzerinden kara propaganda yapılır Muhatabın kötü bir tarafı yoksa, hayali bir kötü durum uydurulur ve her türlü yöntem kullanılarak hedef çökertilir.

4-Silahlı propaganda-Terör örgütlerinin kullandığı bir yöntemdir. Varlıklarını ve etkili olduklarını göstermek amacıyla bu yöntemi kullanırlar. Bunun içi Medya’nın zaafından yararlanırlar. Medya sıra dışı gördüğü bu tür olayları reyting için kullanırken, bu durumu bilen terör örgütleri de silahlı propagandanın medyada yer bulmasını fırsat olarak kullanırlar. Amacı halkı ve devlet otoritesini bıktırmak, şiddeti kültürel bir inanç sistemi olarak benimsemiş alt kültür gruplarının tarzıdır.

5-Karşı propaganda- Düşman tarafının propagandasının yalan olduğunu kanıtlamaya yönelik yapılan karşı propagandadır. Erken, doğrudan, dolaylı ve hedef şaşırtan karşı propaganda olumlu sonuçlar verir. Düşmanın neler düşündüğünü sezmek ve istihbarat çalışmaları yoluyla hangi konular üzerinde çalıştığını öğrenip önleyici karşı propaganda yapmak sonuç almada çok önemlidir.

***

Beşinci Kol Faaliyetleri

Bir ülkeyi yükselten, yaşatan, güçlendiren, harekete geçiren, geliştiren canlı-cansız tüm unsurları çürütmek ve yıkmak gibi faaliyetler, beşinci kol faaliyeti denilen bozguncu faaliyetler kapsamındadır.

Beşinci kol faaliyetlerinde ülkenin geçmişinde var olan manevi dinamikleri gözden düşürmek, toplumu başkasının manevi ve kültürel değerlerine hayran bırakmak amaçlanır.

Toplumsal aşağılık duygusu uyandırılır.Bunun için basın-yayın yoluyla toplumun kusurları ön plana çıkarılır.

Ahlak, inanç, yurtseverlik, kahramanlık gibi değerler gözen düşürülür.

Eğlence kültürü öne çıkarılır ve modern toplumlara karşı aşağılık duygusu yaratılarak o toplumlara özenmeleri sağlanır.

Beşinci kol faaliyetlerinde kullanılan tipler;

1-Bilerek, çıkar için bozguncu faaliyete katılanlar

2-Bilmeyerek safiyetle bozguncu faaliyete hizmet edenler

3- Kazara elde edilip, şantajla v zorla kullanılan kişiler

Bozguncu beşinci kol faaliyetleri, kara ve gri propaganda yöntemlerini çok kullanır.