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Vatandaşın eğlencesi oldu

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Vatandaşın eğlencesi oldu
Olay Gündem Gazetesi'nin özel haberine göre, Bolu’da D – 100 Karayolu ve ilimizin çeşitli yerlerine, sürücülerin hız ve tehlikeli araç kullanmasını engellemek için konulan polis aracı maketleri, vatandaşın yeni eğlencesi oldu.

Haber: Gökhan Aksoy

İlimiz trafiğinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan önlemler vatandaşın eğlencesi oldu. D – 100 Karayolu, TEM Otoyolu ve ilimizin çeşitli yerlerine, sürücülerin süratli ve tehlikeli araç kullanmalarını engellemek amaçlı yerleştirilen maket trafik polisi araçları, ilimiz vatandaşlarının bir taraftan beğenisini kazanırken,bie tarafandan da eğlenmek için kullandığı bir araç haline geldi. D – 100 Karayolu ve ilimiz ana yolları üzerinde makete rastlayan sürücüler, yol kenarında durup maketin yanına geçtiler. Daha sonra maketi inceleyen sürücüler, maket ile hatıra fotoğrafları çekilip İl Emniyet Müdürlüğü’nü bu uygulamadan dolayı takdir ettiler.

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