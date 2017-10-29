Başkan Abat mesajında, "Millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümüdür. 81 ilimizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. 29 Ekim 1923’te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümü coşkusunu, millet olarak hep birlikte paylaşıyoruz” dedi. Abat, sözlerine şöyle devam etti; “ Küllerinden yeniden doğan bir devleti kurma iradesi gösteren ecdadın torunları olarak, içinde bulunduğumuz bu zor günlerin de geride kalacağına inanarak, aynı gemide seyahat ettiğimiz asla unutulmamalıdır. Cumhuriyetin 100. Yılında daha güçlü, iç huzurunu temin eden, dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olacağına olan inancımızla, MÜSİAD Bolu Ailesi adına tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik eder, Aziz Şehitlerimize Allah’tan Rahmet diliyorum” şeklinde söyledi.
- BIST 107.884
- Altın 155,248
- Dolar 3,8021
- Euro 4,4052
- Bolu 8 °C
- İstanbul 12 °C
- Ankara 10 °C
- Akıllı durakları reklam panosuna çevirdiler
- CHP’yi buluşturan nikah
- “Vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik eder”
- TÜRKİYE KAMU SEN BOLU ekibi olarak oradaydık. Atamızın huzurunda. CUMHURİYET BAYRAMI
- “Halkın Değil Sermaye Ve Savaş Bütçesi!”
- “Tarifsiz gurur ve sevincini yaşıyoruz”
- CHP 29 Ekim’i coşkuyla kutladı
- Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet
- Üst yapı var alt yapı yok
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
- Ercoşkun’dan “Barış ve kardeşlik” vurgusu
“Vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik eder”
MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılı olan 29 Ekim için bir mesaj yayımladı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Akıllı durakları reklam panosuna çevirdilerCumhuriyet Caddesi üzerine Bolu Belediyesi tarafından yapılan Akıllı Durak, reklam afişleri durağı haline geldi.
CHP’yi buluşturan nikahCumhuriyet Halk Partisi Bolu Teşkilatı yöneticilerinden Ali Şahin, geçtiğimiz gün düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.
“Vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik eder”MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılı olan 29 Ekim için bir mesaj yayımladı.
TÜRKİYE KAMU SEN BOLU ekibi olarak oradaydık. Atamızın huzurunda. CUMHURİYET BAYRAMITürkiye Kamu Sen üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına koştular ve terör lanet yağdırdılar.
“Halkın Değil Sermaye Ve Savaş Bütçesi!”Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeye başlanan 2018 yılı bütçesine Emek partisi Bolu İl Başkanı Ahmet Özkan yaptığı yazılı basın açıklaması ile sert tepki gösterdi.
Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim