Veteranlarda heyecan başlıyor

Haber: Gökhan AKSOY
Şehit Yıldırım Oflaz ve Ozan Özen adına düzenlenecek olan 12.Veteranlar Futbol Turnuvasında gruplar belli oldu. Toplam 17 takımın mücadele ettiği turnuvada A grubunda 8 takım B grubunda 9 takım bulunuyor. Turnuvanın ilk maçı 17 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak.
A Grubu
Anahtarcı Emin
Çelikpençe
Saray 2 Pastanesi
GHSİM
Bolu Beton
Jotun Hisarspor
Besk Elvan İnşaat
Semmak
B Grubu
Akkent Toar Yapı
Çağsu Hastanesi
Özyapı Mimarlık
Cengizay İnşaat
Sümer Saray
Kale Yapı
Sedaş
Köroğlu Beton
2023 Vizyon İnşaa