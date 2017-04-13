Veteranlarda heyecan başlıyor

Bu yıl 12’incisi düzenlenecek Veteranlar Futbol Turnuvasında gruplar belli oldu. İki grupta toplam 17 takımın mücadele edeceği turnuvada A grubunda 8 B grubunda 9 takım bulunuyor.

Haber: Gökhan AKSOY

Şehit Yıldırım Oflaz ve Ozan Özen adına düzenlenecek olan 12.Veteranlar Futbol Turnuvasında gruplar belli oldu. Toplam 17 takımın mücadele ettiği turnuvada A grubunda 8 takım B grubunda 9 takım bulunuyor. Turnuvanın ilk maçı 17 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak.

A Grubu

Anahtarcı Emin

Çelikpençe

Saray 2 Pastanesi

GHSİM

Bolu Beton

Jotun Hisarspor

Besk Elvan İnşaat

Semmak

B Grubu

Akkent Toar Yapı

Çağsu Hastanesi

Özyapı Mimarlık

Cengizay İnşaat

Sümer Saray

Kale Yapı

Sedaş

Köroğlu Beton

2023 Vizyon İnşaa