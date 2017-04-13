  • BIST 90.542
  • Altın 151,750
  • Dolar 3,6669
  • Euro 3,8971
  • Bolu 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C

Veteranlarda heyecan başlıyor

»
Veteranlarda heyecan başlıyor
Bu yıl 12’incisi düzenlenecek Veteranlar Futbol Turnuvasında gruplar belli oldu. İki grupta toplam 17 takımın mücadele edeceği turnuvada A grubunda 8 B grubunda 9 takım bulunuyor.

Haber: Gökhan AKSOY

Şehit Yıldırım Oflaz ve Ozan Özen adına düzenlenecek olan 12.Veteranlar Futbol Turnuvasında gruplar belli oldu. Toplam 17 takımın mücadele ettiği turnuvada A grubunda 8 takım B grubunda 9 takım bulunuyor. Turnuvanın ilk maçı 17 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak.

A Grubu

Anahtarcı Emin

Çelikpençe

Saray 2 Pastanesi

GHSİM

Bolu Beton

Jotun Hisarspor

Besk Elvan İnşaat

Semmak

B Grubu

Akkent Toar Yapı

Çağsu Hastanesi

Özyapı Mimarlık

Cengizay İnşaat

Sümer Saray

Kale Yapı

Sedaş

Köroğlu Beton

2023 Vizyon İnşaa

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günün Spor Olayları13 Nisan 2017 Perşembe 14:05
  • Taraftarlardan Anlamlı Ziyaret13 Nisan 2017 Perşembe 14:00
  • Son haftada dostluk kazandı13 Nisan 2017 Perşembe 13:58
  • 3 golle 3 puan13 Nisan 2017 Perşembe 13:47
  • Güreşçiler er meydanındaydı13 Nisan 2017 Perşembe 13:45
  • Şampiyon İBBDH: 2-113 Nisan 2017 Perşembe 13:42
  • Küçükler Badminton heyecanı Bolu’da13 Nisan 2017 Perşembe 13:41
  • Gelişim liginden iki galibiyet13 Nisan 2017 Perşembe 13:38
  • Kamu Hastanelerinden Ertem’e ziyaret13 Nisan 2017 Perşembe 13:37
  • Derbi tarihi kuradan çıktı!..12 Nisan 2017 Çarşamba 12:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim