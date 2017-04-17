Voleybol Hakem Kursu açılıyor

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre ilimizde 5-6-7 Mayıs tarihlerinde voleybol aday hakem kursu açılacak.

Haber: Uğur BALABAN

Kursa başvuru koşulları şöyle:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

3-19 yaşından gün almış ve 31 yaşından (yaş hesabında içinde bulunan takvim yılının 31 Aralık tarihi baz alınır) gün almamış olmak, (30 yaşını aşan süreyi faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için 36 yaşından gün almamış olmak),

4-Adli sicil kaydı bulunmamak,

5-Disiplin Kurulunca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak,

6-Türkiye Voleybol Federasyonu Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi IBAN: TR20 0006 2000 7110 0006 2957 92 nolu hesap numarasına 150 TL yatırtılarak dekont ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Servisine başvuru dilekçe ile yapılacaktır.

Yukarıdaki şartları taşıyan ve kursa düzenli devam edenler, kurs sonunda yazılı sınavına tabi tutulurlar.

7-MHGK tarafından hazırlanan sınav soruları, sınav sırasında ve yerinde bütün sınava katılanların huzurunda açılarak, Kurs Direktörü denetiminde adaylara dağıtılır ve sınav bitiminde toplanan sınav kâğıtları görevli Kurs Direktörü tarafından MHGK’ya değerlendirilmek üzere gönderilir. Kurs sonunda yazılı sınavdan en az 70 puan alarak başarılı olanlar Aday hakem olurlar ve bu Talimat uyarınca müsabakalarda görevlendirilirler.

8-Sınavı kazanan adaylar yukarda belirtilen belgelere ek olarak, sınavı kazandığının kendisine tebliğini takiben sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olduğunu belgelemek üzere Nöroloji, Ortopedi, Göz ve Kulak Burun Boğaz doktorlarından alınmış raporu da ibraz etmek zorundadır.

9-Tüm belgeler İl Temsilciliklerinde aday hakemler için açılacak kişisel dosyalarında muhafaza edilir.