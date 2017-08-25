Vrede gitti – geldi

Haber: Erol DEĞİRMENCİ
Boluspor’da istenileni bir türlü veremeyen Te Vrede geçtiğimiz günlerde Ümraniyespor kadrosuna alınmayarak yolcu olduğunun sinyallerini vermişti. Taraftar dahi herkes Vrede’nin gideceğini düşünürken flaş bir gelişme yaşandı.
Ümraniye maçı ile beraber Belçika’ya giden ve orada antrenmanlara çıktığı bilinen Te Vrede Bolu’ya geri döndü. Edinilen bilgiye sabah saatlerinde Türkiye’ye gelen Te Vrede daha sonra Bolu’ya geçiş yaptı. Hollandalı golcünün akşam antrenmanın yer alması bekleniyor.