Vrede gitti – geldi

Boluspor’da, Ümraniyespor maçında kadroda alınmayarak Belçika’ya giden kafalarda soru işareti bırakan Te Vrede, geri döndü.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Boluspor’da istenileni bir türlü veremeyen Te Vrede geçtiğimiz günlerde Ümraniyespor kadrosuna alınmayarak yolcu olduğunun sinyallerini vermişti. Taraftar dahi herkes Vrede’nin gideceğini düşünürken flaş bir gelişme yaşandı.

Ümraniye maçı ile beraber Belçika’ya giden ve orada antrenmanlara çıktığı bilinen Te Vrede Bolu’ya geri döndü. Edinilen bilgiye sabah saatlerinde Türkiye’ye gelen Te Vrede daha sonra Bolu’ya geçiş yaptı. Hollandalı golcünün akşam antrenmanın yer alması bekleniyor.