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Vurdumduymaz sürücü çileden çıkardı

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Vurdumduymaz sürücü çileden çıkardı
Olay Gündem Gazetesi'nin özel haberine göre, Bolu’da tam bir pişkinlik olayı yaşandı. Duyarsız bir sürücü aracını öyle bir yere park etikti dakikalarca yol trafik akışına kapandı.

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HABER: Uğur Balaban

Yaklaşık 10 dakika sonra aracın başına gelen pişkin sürücü, kendisine yapılan tepkilere hiç aldırış etmedi. Üstüne üstlük birde pati çekerek pişkinliğini pekiştirdi.

Vurdumduymaz sürücünün pişkinlik veren ve bir o kadarda öfkeye neden olayı İzzet Baysal Caddesi Hitit Sokak girişinde meydana geldi. 14 KH 567 plakalı aracın sürücüsü aracını Hitit Sokak girişindeki dar alana çekerek, alışverişe gitti. Bu esnada yol geçişi de kapanmış oldu.

Bu esnada hatalı park yapan sürücü yüzünden uzun kuyruk oluştu. 14 KH 567 plakalı aracın hemen arkasında bulunan minibüs sürücüsü dakikalarca hatalı park edilen aracın klaksonunu çalmasına rağmen bir türlü sürücü ortaya çıkmadı. Sinirler gerildi, dört gözle pişkin sürücü beklenmeye başladı.

Aradan geçen uzun bir zaman sonra 14 KH 567 plakalı aracın sürücüsü ortaya çıktı. Trafikte beklemek zorunda kalan diğer sürücüler tepki göstermesine rağmen aracın sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi direksiyon başına geçip, arabayı çalıştırarak hızlı bir kalkış yapıp, pati yaparak olay yerinden uzaklaştı. Bu durum karşısında mağdur olan sürücüler aracın arkasından öfke ve tepkilerini el kol hareketleriyle gösterdiler. 

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