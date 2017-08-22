Yaman; “Memuru sattılar”

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, hükümetle yapılan 2018 yılı zam görüşmelerinde hükümetin verdiği teklifi imzalayan Memur-Sen Genel Başkanına sert tepki gösterdi.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman sosyal paylaşım sitesinden yaptığı şok açıklamada şu görüşlere yer verdi; “2018 yılı için % 10+8 zam isteyip masada memuru %4+3,5 zamma satan ve sözleşmeyi imzalayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ona bu desteği veren üyelerini tebrik ediyorum. Görevlerini layıkıyla yaptılar. Artık Ali Yalçın Milletvekili olur. Destekleyen arkadaşlar da zammı bozdurur bozdurur harcarlar” dedi.

Yaman ayrıcı, hükümet tarafından ve Memur-Sen tarafından da imzalanan 2018 yılı sözleşmesinin kabul edilir bir tarafında olmadığını belirterek; “Kabul edilen teklif, ilk teklifin yarısı kadar. Memur-Sen yine yaptı yapacağını. Memur-Sen üyelerinin artık şapkasını önüne koyup bir kez daha düşünmesi gerektiği kanaatndayım” diye konuştu.