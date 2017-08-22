eryaman escort , ankara escort, ankara escort
  • BIST 108.594
  • Altın 144,399
  • Dolar 3,4942
  • Euro 4,1102
  • Bolu 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C

Yaman; “Memuru sattılar”

»
Yaman; “Memuru sattılar”
Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, hükümetle yapılan 2018 yılı zam görüşmelerinde hükümetin verdiği teklifi imzalayan Memur-Sen Genel Başkanına sert tepki gösterdi.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman sosyal paylaşım sitesinden yaptığı şok açıklamada şu görüşlere yer verdi; “2018 yılı için % 10+8 zam isteyip masada memuru %4+3,5 zamma satan ve sözleşmeyi imzalayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ona bu desteği veren üyelerini tebrik ediyorum. Görevlerini layıkıyla yaptılar. Artık Ali Yalçın Milletvekili olur. Destekleyen arkadaşlar da zammı bozdurur bozdurur harcarlar” dedi.

Yaman ayrıcı, hükümet tarafından ve Memur-Sen tarafından da imzalanan 2018 yılı sözleşmesinin kabul edilir bir tarafında olmadığını belirterek; “Kabul edilen teklif, ilk teklifin yarısı kadar. Memur-Sen yine yaptı yapacağını. Memur-Sen üyelerinin artık şapkasını önüne koyup bir kez daha düşünmesi gerektiği kanaatndayım”  diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kardiyolojinin yenilenen yüzü22 Ağustos 2017 Salı 14:06
  • Yaman; “Memuru sattılar”22 Ağustos 2017 Salı 13:19
  • Ürdün’e teşekkür ettiler22 Ağustos 2017 Salı 12:44
  • Kararı Genel Merkez verecek22 Ağustos 2017 Salı 12:20
  • Balık keyfi kötü bitti21 Ağustos 2017 Pazartesi 21:27
  • Emniyet yapılanması davaları devam ediyor21 Ağustos 2017 Pazartesi 21:15
  • Üç İsim belirlenecek21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:42
  • Göllet’deki sorunu kim çözecek?21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:40
  • Mudurnu Yolunda tır devrildi21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:27
  • Vahşi güzellik büyülüyor21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:21
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim