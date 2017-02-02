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YANGINDA HERŞEYİNİ KAYBETTİ

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YANGINDA HERŞEYİNİ KAYBETTİ
Bolu'nun Büyükberk Mahallesi'nde Recep Atalay'a ait iki katlı ev odunluk, samanlık ve ahır alev alev yanarken, 5 büyük baş hayvan yangında telef oldu.

 

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Ev sahipleri alevleri göz yaşları içinde izledi. Edinilen bilgiye göre yangın saat 17.00'de Karasu Beldesi'ne bağlı Büyükberk Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Atalay'a ait evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede samanlık,ahır ve eve sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın itfaiye erleri ve köylülerin çabalarıyla bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Odunlukta bulunan tüpler itfaiye erleri tarafından çıkarılırken, kızgın tüpler paniğe neden oldu. Ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan telef olurken, ev, ahır, odunluk ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

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