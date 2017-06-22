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Yap boz tahtasına döndü

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Yap boz tahtasına döndü
Bolu Belediyesi’nin İzzet Baysal caddesi üzerindeki asfaltlama çalışması adeta yap boz tahtasına döndü.

 

Haber: Görkem Aydın

2012 yılında araç trafiğine kapatılan İzzet Baysal Caddesindeki sorunlar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz aylarda beton zemin sökülerek yerine asfalt dökme alışması caddenin yarısına kadar yapılmış ve hava şartlarından dolayı çalışmalar günlerce durdurulmuştu.

Ne var ki geçtiğimiz hafta asfalt dökme çalışmaları bir günlüğüne tekrar başlatılmış ve yaklaşık 20 metrelik alan asfaltlanmıştı. Esnaflar e vatandaşlar çalışma başladı, toz ve çamur artık olmayacak diye düşünürken, dökülen asfaltın yanlış döküldüğü ortaya çıktı ve dökülen asfaltın bir çok kısmı ekiler tarafından önceki yerinden söküldü. Bu durumu gören vatandaşlar ile esnaflar belediye ye tepki gösterdiler.

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