Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Köroğlu Festivali sonrası yapıcı tenkitlere açık olduğunu ve kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Özel Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, 5’inci Köroğlu Festivali’ni değerlendirerek gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Davarcıoğlu açıklamasında, festival için her türlü yapıcı tenkitlere açık olduğunu ve kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. Davarcıoğlu; “Biz festivalimiz de her türlü faaliyeti gösterdik. Başkanımızın dediği gibi Bolu spor, turizm ve Üniversite şehri olacak. Bizde buna uygun hareket ederek etkinliklerimizi buna göre yaptık. Baktığımızda halk oyunları gösterilerimiz, konserlerimiz ve spor etkinliklerimiz mevcuttu. Biz Bolu Belediyesi olarak iyi ve kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Festivalin içeriğini gerçekten incelediklerinde yanlış yapılan hiçbir şeyin olmadığını görecekler. Aynı zamanda şunu da söylemek isterim. Biz yapıcı tenkitlere açığız. Festivalde de emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, bürokratlarımıza, katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza ve bizden hiç desteğini esirgemeyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a teşekkür ediyorum” dedi.

FESTİVAL DAHA BİTMEDİ

Davarcıoğlu, açıklamasının devamında festivalin daha sona ermediğini söyledi. Festivalin bilimsel ayağının devam ettiğini belirterek; “Köroğlu Festivali’nin bilimsel çalışmaları da devam ediyor. İlk olarak festival başlangıcında düzenlediğimiz konferansın ardından 15 – 16 Eylül tarihlerinde bir çalıştay düzenleyeceğiz. Yine yurt dışından ve ülkemizden Köroğlu ile ilgili çalışmalar yapan bilim adamlarımız buraya gelerek bir çalıştay düzenleyecek. Bu güne kadar düzenlediğimiz festivallerde sempozyum düzenledik. Bu sempozyumlar için kitaplarımızın 3’ünü bastırdık şimdi 4’üncüsü de baskıda. Çalıştayın amacı ise bu güne kadar yapılan tüm çalışmaları inceleyerek bundan sonra Köroğlu ile ilgili nasıl bir yol izleyecekler karar verecekler. Dolayısı ile festivalimiz hala devam ediyor. Festivalin son çalışması çalıştay olacak ve bununla beraber teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.