Yaptıkları Yetmedi, Kulübün Logosunu Çaldı !

Bölgesel Amatör Lig 11.Grup'ta mücadele eden Geredespor'un futbolcusu Balifa Mouhamadoulm Traore Geredespor'un logosunu çaldı

Geçtiğimiz sezon sonu tüm alacaklarını alan, kulüp tarafından ülkesi Mali'ye uçak bileti dahi alınan Traore ekstradan para talep etmişti. Bu sezon ise ligin devre arasına girildiği haftalarda sakatım rolü yapan, son oynanan Bartınspor karşılaşmasında devre arası ayrılık düşüncesine kapıldığı için kasti yaptığı fauller ile oyundan ihraç edilen Traore takımını yalnız bırakmıştı.

Olay adam Balifa Mouhamadoulm Traore son yaptığı olay ile skandala imza attı. Sözde ülkesi Mali'de bulunan Traore Futbol Kulübü'ne logo arayışı içine giren Traore, Geredespor'un logosunu amatörce değiştirerek Traore Futbol Kulübü'nün yeni logosu olarak duyurdu.

Şuan boşta olan Traore'nin kulüp bulamadığı ve yaptıklarına rağmen menajeri aracılığıyla Geredespor'a beni tekrar kabul edin haberi yolladığı öğrenildi.

Kaynak : Ali Can Duman