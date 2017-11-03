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Yaralı geyiğin imdadına vatandaş yetişti

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Yaralı geyiğin imdadına vatandaş yetişti
Bolu Çaygökpınar Köyü’nde bir vatandaşın evine yaralı olarak giren ve çevre sakinleri tarafından fark edilen yaralı geyik, tedavi altına alındı.

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Haber: Erol Değirmenci

Olay, gece saatlerinde ilimiz Çaygökpınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dişi geyik köpeklerden kaçarken dikenli tellere takılarak yaralandı. Yaralanan geyik köy sakinlerinin birin arazinde saklanmaya çalışırken, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Geyiğe yardıma koşan köy sakinleri olayı yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı dişi geyiği tedavi altına aldı. Dişi geyik tedavisinin tamamlanmasının ardından yürütülen proje kapsamında GPS takılarak yaşam alanına geri bırakılacak.

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