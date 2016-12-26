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Yaralı Şahin tedavi altına alındı

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Yaralı Şahin tedavi altına alındı
Bolu’da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Şahin, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilerek tedavi altına alındı.

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Bolu’nun Paşaköy mahallesinde uçamayan Şahin cinsi kuşu gören bir vatandaş yaralı kuşu alarak videosunu çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Arkadaşının sosyal medya hesabında yaralı bir kuşla olan videosunu gören İsmail Çimen isimli kişi arkadaşını arayarak kuşu kendisine vermesini istedi. Arkadaşından yaralı Şahin’i alan İsmail Çimen, kuşun tedavisinin yapılması için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veteriner hekimine teslim etti. Şahin cinsi kuşun kanadından yaralı olduğu ve tedavi altına alındığı belirtildi.

Kendisini gönüllü doğa koruyucusu olarak adlandıran İsmail Çimen, “kuşu yaralı halde Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne getirdim. Burada tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğasına salınacak” dedi.

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