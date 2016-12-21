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Yaralı Şahinlere polis sahip çıktı

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Yaralı Şahinlere polis sahip çıktı
Bolu'da TEM otoyolundan geçen araçların çarpması sonucu yaralanan ve polis ekiplerince bulunan 2 Şahin’e trafik polisleri sahip çıktı. Yaralı Şahinler tedaviye alındı.

TEM otoyolunun Yeniçağa ilçesi mevkisinde yol kontrolü yapan Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde otoban polisi trafik ekipleri, yolun kenarında asfalt üzerinde aldıkları darbe sonrası yaralanan bir Şahin gördü. Ekipler, yaralı şahini polis aracına alarak Çaydurt Bölge Trafik İstasyonuna getirdi.

 

Daha sonra vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yine Yeniçağa ilçesi yakınlarında bir yaralı şahin daha buldu. Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine istasyona gelen ekipler, yaralı şahinleri tedavi ettirmek üzere teslim aldı.

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