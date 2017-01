Yardım severlerden kışa merhaba çayı

​Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Bolu Şubesi üyeleri Köroğlu Otel'de düzenledikleri “Kışa Merhaba Çayında” Buluştu.

Köroğlu Otel’de yapılan Kışa Merhaba Çayına Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural, Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Bolu Şube Başkanı Jale Soner Canbolat ve yönetimi, Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Bolu Şubesi üyeleri ve derneğe yardım yapanlar katıldı.

“Vakfımız daha ileriye götüreceğiz”

Bolu Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Şube Başkanı Jale Soner Canbolat konuşmasında “Elimizden geldiğince, gönlümüzden koptukça yardımlarımıza devam edeceğiz. Vakfımız daha ileriye götüreceğiz. Güçsüzlere, kimsesizlere, maddi durumu yetersiz olanlara yardımlarımız devam etmektedir. Öğrencilerimize burs vermekteyiz. Bursu aldıklarında gözlerindeki memnuniyeti görseniz sizlerde çok mutlu olursunuz” dedi.

“Sizlerin sayesinde çok kutsal bir görev yapıyorlar”

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu konuşmasında“Vakıf büyük bir hızla çalışmalarına devam ediyor. Gerçekten veren el ile alan eli bir araya getiriyorlar. Sizlerin sayesinde çok kutsal bir görev yapıyorlar. Tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullundı.

Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural yönetiminin toplantıya katılımlarından ötürü teşekkür etti ve “Biz güçsüzler ve kimsesizler derneği olarak her zaman her yerde sizlerle bütünleşmek istiyoruz. Her toplantımıza sizlerle birlikte buluşmak için koşarak ya da uçarak geliyoruz. İnanıyorum ki sizde bizleri çok seviyorsunuz. Gönlünüze girmemize izin verin çünkü siz izin verirseniz bu vakıf hep yaşayacak. Bizler yaşatacağımıza da eminiz. Bizlere hep gülen gözler ile bakıyorsunuz. Ağızlar yalan söyler ama gözler asla yalan söylemez. Allah hepinizden razı olsun. Yüzünüz hep gülsün. Birlik beraberliğiniz daimi olsun. Bir elin nesi var iki elin sesi var. İşte biz bir eliz siz ikinci ellersiniz. O elleri bizlerden mahrum etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun” kelimelerini kullandı.