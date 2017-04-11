YARENLER İSTANBUL , BOLU'YA ÇIKARMA YAPTI

Boluspor TFF 1.Lig’in 27. haftasında Göztepe’yi konuk etti. Boluspor play-off mücadelesinde önemli bir karşılaşmadan Bentley’in golüyle 1-0’lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Haber: Gökhan Aksoy

Boluspor’un bu önemli mücadelesinde yalnız bırakmayan Bolu’lu Kırmızı Beyazlı taraftarların haricinde İstanbul’dan da destek geldi. Maçın günü hafta içi olması ve erken saatte başlaması sebebiyle İstanbul Yarenler grubundan az sayıda Kırmızı Beyazlı taraftarlar çalıştıkları iş yerlerinden izin alarak yola koyuldular.

Statta maratonun ortasında yerini alan İstanbul’lu Yarenler 90.dakika boyunca Boluspor’lu oyunculara marşlarla ve şarkılarla destek oldular. Maçın bitiş düdüğünün ardından galibiyet sevinciyle birlikte Yarenler İstanbul taraftar grubu İstanbul’un yolunu tuttular.

Yarenler İstanbul Taraftarları adına açıklama yapan grup üyesi Rıdvan Alaylı: ‘’Altınordu deplasmanına İstanbul’dan uçak organizasyonu yapacaklarını belirterek nefesimizin, ömrümüzün yettiği yere kadar sevdamızın peşinde olacağız. Umarım lig sonunda istediğimiz yere ulaşırız. Bizlere hep maç deplasman önümüzde çok kritik Altınordu maçı var kazanırsak her şey değişir. Kaderimizi kendimiz çizeceğiz o nedenle bu takıma sahip çıkmalıyız. Altınordu deplasmanı için biletlerimizi aldık.’’dedi.

Yarenler İstanbul Taraftarlar grup üyesi Fatih Çetindağ; ‘’ Bugünkü galibiyeti çok hak ettik. Haftalar önceden bu maça zaten oynamaya başlamıştık. Kazandığımız için mutluyuz.Bundan sonrada her zaman olduğu gibi armamızın peşindeyiz.’’dedi.