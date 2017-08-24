Yarı Finalistler Belli Oldu…

Dörtdivan Belediyesi 2.Futbol Turnuvası çeyrek final maçları tamamlandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

19-20 ve 21 Ağustos’ta oynanan çeyrek final karşılaşmaları sonunda rakiplerini eleyen Bünüşspor,Ömerpaşalar,Hacetler ve Kargıbayramlarspor yarı finale yükseldi. Dörtdivan Belediyesi 2.Futbol Turnuvası Çeyrek Fanal Karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Bünüşspor : 2 Müftülükspor :0

Ömerpaşalarspor: 9 Sorkunspor: 3

Hacetlerspor: 3 Kadılarspor: 2

Kargıbayramlarspor:1 Göbülerspor: 0

Dörtdivan Belediyesi 2.Futbol Turnuvası Yarı Final karşılaşmaları 26 ve27 Ağustos’ta tek maçlık eleme usulü ile oynanacak. Şehit Polis Yaşar Doğançay Spor Kompleksinde oynanacak Dörtdivan Belediyesi 2.Futbol Turnuvası Yarı Final maçlarının programı şöyle:

Yarı Final Maçı (26 Ağustos 2017 Cumartesi saat 16.00)

Kargıbayramlarspor – Bünüşspor

Yarı Final Maçı (27 Ağustos 2017 Pazar saat 16.00)

Ömerpaşalarspor – Hacetlerspor