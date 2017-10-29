Yaşamın nefesi Anadolunun sesi

Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

Düşünceler vardır, duyguları şiirlerle dile getirirler. Mısralardaki anlamı hece hece açarak sözle anlatırlar.

Düşünceler vardır, mısralardaki anlamı sazın telinde canlandırır, şarkı türkü olarak Anadolu’nun sesini dilden dile anlatırlar.

Kimleri, düşüncelerini söz ve sazın telinde anlamlandırırken kimileri de, gam yükünü kervanla gönülden gönüle dost meclislerinde kimi neşe, kimi hüzün, kimi de ağıtlarla yürek sızısının ateşini söndürmeye çalışırlar.

Kimileri sıla, yar, yaren, aşk, sevda özlemiyle akan gözyaşlarını kirpiklerde tutsak ederek yüreklerine akıtırlar, yar yolu gözlerler. Anılarla, şarkılarla, türkülerle teselli bulmaya çalışırlar…

Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfımızın Türk Sanat Müziği topluluğumuz sezon açılışını; kimsesiz ve güçsüzler için gönül bağında kurdukları dost sofrasında. Anadolu’nun sesini dinledik coşkuyla. Birçok profesyonel topluluğa taş çıkartırcasına bir araya gelen amatör topluluğumuzla birlikte söyledik şarkıları, türküleri.

Her biri ayrı bir değer olan topluluğumuzun konuklarına teşekkürler. Tüm konserlerimizde bizleri yalnız bırakmayan Vali Yardımcımız Sn. Mustafa Kemal Keskine, Belediye Başkanımız Sn. Alaaddin Yılmaz’a, Başkan Yardımcımız Sn. Emine Davarcıoğluna, usta yorumcumuz Sn. hikmet Manaz öğretmenime, her zamanki şıklığı ve örnek davranışlarıyla modelimiz şefimiz Sn. Ayşe İltir’e yürekten teşekkürler. Böylesi güzel bir geceye vesile olan Kimsesizler Ve Güçsüzler Vakfı yönetiminden kantincisine, kültür müdürlüğümüze teşekkürler.