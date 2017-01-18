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Yaşlı kadın son anda kurtarıldı

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Yaşlı kadın son anda kurtarıldı
Bolu'da, İsmet Yabgü isimli 70 yaşındaki yaşlı kadın, kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılmak üzereyken postane yetkililerinin dikkati sonucundan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar Bolu’da yaşayan İsmet Yabgü isimli kadını arayarak, banka hesaplarının Fethullahçı Terör Örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek, paraları bankadan çekip kendi verecekleri hesaba yatırmasını istedi. Bunun üzerine bankaya giden İsmet Yabgü hesabında bulunan 33 bin lirayı çekerek postaneye gitti. Yaşlı kadının telaşlı tavırlarından şüphelenen PTT müdürü durumdan şüphelenerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri İsmet Yabgü parayı yatırmadan müdahale ederek dolandırılmasını engelledi. Yaşlı kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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