Yatırımcının Zincilerinden Kurtulması

Shakespeare’nin de söylediği üzere, “iyi veya kötü diye bir şey yoktur fakat düşünmek bu kavramları mevcur kılar”. Tabi buradan bir yatırımcının beyinsiz olması fikri çıkarılmamalıdır. Neticede bu tip insanlarla kim iş yapmak isteyebilir ki.

Yine de, bazı zamanlar vardır ki kahvenin kokusunu içinize kadar çekmeli, gündüz havasını ciğerlerinize doldurmalı ve amaçladığınız kazançları gerçeğe döndürmek için dışarı çıkmasılısınız.

Tarihe adını altın harflerle yazdırmış önemli kişilerin sözlerini bugün bile kullanabilir ve tedirgin bir yatırımcının yaşadığı ikilemi net bir şekilde rahatlıkla ortaya koyabiliriz.

En büyük korku (boğularak ölmek veya diri diri gömülmek haricinde) başarısızlık korkusudur. Fakat başarısızlığı tatmazsak başarıyı anlayamayız ve onun değerini kavrayamayız. Ünlü bilim adamı Albert Einstein’in de söylediği gibi, “Hata yapmamış insan hiç yeni bir şey denememiş demektir”. Döviz piyasası dünyasına girdikten sonra hiç yanlış bir işlem yapmamış ve her işleminden kazançla çıkan bir yatırımcıyı hayal etmek dahi çok zordur.

Forex piyasasında mutlaka bir planınız olması şarttır. Bu plan sizi piyasanın gün içerisindeki anlamsız çalkantılardan korumalı ve kararlarınızı daha genele göre almanızı sağlamalıdır. Sizi hislerinizden arındırırken rasyonel düşünmenize yardımcı olmalıdır.

Güvensizlik hissi pek çok farklı şekilde karşınıza çıkabilir. Yatırımcılar piyasadaki akımın farkında olsalar da bunu nasıl işleme dökmeleri gerektiği konusunda güvensizlik çekebilir. İşlem sonrasında, özellikle piyasanın tahmin edilen yönün tam ters doğrultuda hareket ettiği vakalarda, güvensizlik faktörü belirgin bir hale gelir. Fiyatların sizin umduğunuzun aksine ilerlemesini takiben hem güveninizi yitirirsiniz hem de piyasayı şuçlamaya başlarsınız!

Yatırım dünyasındaki işlemlere yönelik en iyi yaklaşım sisteminize inancınızı kaybetmemeniz ve değişen piyasa koşulları dolayısıyla zaman zaman kayıplara maruz kalacağınızı kabul etmenizdir. Piyasayı etkilemeniz mümkün değildir. Yapabileceğiniz tek şey, değişime ayak uydurmanızdır.

Piyasaya sizi yön vermeniz söz konusu olmasa bile, planınız tamamen sizin kontrolünüzdedir. Hiçbir pozisyonun kazançla neticeleneceği garantisi yoktur.

Endişelerinizi kontrol etmenizin bir diğer yolu ise aldığınız riski sınırlı düzeylerde tutmanızdır. Kazançların veya kayıpların sizin üzerinizdeki etkisi pozisyonunuz ile doğru orantılıdır. Yaşadıklarınız sizin tecrübenizi artıracaktır ve bu yüzden güven kazanmanız konusunda önemli bir role sahiptir.

Tecrübeli yatırımcılardan görüş beyanı talebinde de bulunabilirsiniz. Sürekli bir şekilde grafiklere odaklanmayın ve pozisyonunuza yönelik endişelerinizi körükleyecek hareketlerden kaçının.

Korkularınızla, onlar bir çığ haline gelerek sizi içine çekecek kadar büyümeden, yüzleşin. İyi şanslar!