Yayla evleri yıkılıyor

İl Özel İdaresinin aldığı karara göre ilimizde 25 yayla evi yıkılacak. Yıkılacak yayla evleri içerisinde 2 tane de ahır bulunuyor. Tek geçim kaynağı hayvancılık olan vatandaşların yayla evlerinin ve ahırları hakkında yıkım kararı alınması tepkilere neden

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde ki birçok yaylada yazlık villalar amacı dışında kullanılırken, Valiliğin hayvancılık yapan ve geçimini buradan sağlayan vatandaşların yayla evlerini ve ahırlarını yıkma kararı alması tepkilere neden olurken vatandaşlar karardan biran önce vazgeçilmesini istediler.

YETKİLİLERDEN ADALET BEKLİYORLAR

İl Özel idaresinin aldığı karar göre bir ay içerisinde yıkılacak olan evlerin sahipleri yetkililerden adalet ve anlayış beklediklerini dile getirerek; “Biz yıllardır yaylacılık yapıyoruz. Bu yaylalar bizim vatanımız ve geçim kaynağımız. Yetkililerden ricamız bizi yaylalarımızdan, hayvanlarımızdan koparmasınlar. Gelip yaylalarımızı gördüklerinde alınan bu kararın adil olmadığını anlayacaklar. Birçok yaylada siyasilerin, önemli bürokratların yazlık olarak kullandığı ruhsatsız villaları varken, gelip hayvancılıkla uğraşan köylünün yaylasını, ahırını yıkmak doğru olmaz. Biz bu konuda yetkililerden adalet bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.

TELAFİSİ OLMAYAN MAĞDURİYETLER OLUR

İlimizde birçok yaylada kaçak, ruhsatsız villalar dururken, İl Özel İdaresinin hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yayla evlerine ve ahırları yıkım kararı çıkartması kamuoyunda da tepkilere neden oldu. Özellikle Yakuplar Köyü yaylasında yıkım kararı verilen 4 yayla evinin sahipleri, yıkım kararının gerçekleşmesi durumunda yaşayacakları telafisi mümkün olmayan mağduriyetin göz önüne alınmasını isteyerek, yetkililerden kararın tekrar gözden geçirilmesini istediler.