Her yıl çok sayıda başvurunun yapıldığı ve binlerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği özellikle ilköğretim çağında ki çocukların tatile girdiği yaz aylarında serbest zamanlarını, uzman antrenörler gözetiminde, en iyi şekilde değerlendirmeleri için mükemmel bir imkân olan spor okulları, aynı anda binlerce çocuğa ve gence spor yapma imkânı sağlıyor. 29 Haziran’da başlayıp 15 Eylül 2017 tarihinde tamamlanacak olan yaz spor okullarından 5-18 yaş arası çocuk ve gençler ücretsiz olarak faydalanıyor. Amaç spor yoluyla çocukları güçlü kılmak ve onları kötü alışkanlıklardan korumak. Tüm hızıyla devam eden yaz okullarında atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bocce, boks, cimnastik, eskrim, güreş, halk oyunları, halter, hentbol, hokey, judo, karate, kick-boks, masa tenisi, muay thai ,taekwondo, tenis, voleybol, ve yüzme (ücretli) branşlarına kayıt yaptırılabilecek.
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Yaz Spor Okulları Dolu Dolu Geçiyor
Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri ve Engelli Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları, 23 branşta toplam 4055 sporcu ile çalışmalarına devam ediyor.
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