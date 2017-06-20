Yaz yağmuru kaza getirdi

Haber: Erol DEĞİRMENCİ
Kaza, saat 11.00 sularında Aban İzzet Baysal Üniversitesi rampasında meydana geldi. Rampa üzerinden üniversite istikametinde seyreden 33 D 5313 plakalı aracın şoförü Nurdan Gökçek yağışlı havalar yüzünden kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü sağlayamayan sürücü ilk olarak yolda ki çim alana sonrasında bariyerlere çarparak durabildi.
Gerçekleşen tek taraflı kazada araç şoförü Nurdan Gökçek hafif yaralanarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.