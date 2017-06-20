  • BIST 99.271
  • Altın 141,473
  • Dolar 3,5387
  • Euro 3,9436
  • Bolu 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 17 °C

Yaz yağmuru kaza getirdi

»
Yaz yağmuru kaza getirdi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi rampasından hastane yolunda seyreden 33 D 5313 plakalı aracın şoförü Nurdan Gökçek, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

foto-galeri-20170620115902.jpg

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Kaza, saat 11.00 sularında Aban İzzet Baysal Üniversitesi rampasında meydana geldi. Rampa üzerinden üniversite istikametinde seyreden 33 D 5313 plakalı aracın şoförü Nurdan Gökçek yağışlı havalar yüzünden kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü sağlayamayan sürücü ilk olarak yolda ki çim alana sonrasında bariyerlere çarparak durabildi.

Gerçekleşen tek taraflı kazada araç şoförü Nurdan Gökçek hafif yaralanarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Paşaköy’de araç ikiye bölündü20 Haziran 2017 Salı 10:43
  • Bolu'da hayata geçen tarımsal yatırım projeleri20 Haziran 2017 Salı 10:26
  • Öğretmen görevden alındı20 Haziran 2017 Salı 09:44
  • Ramazan özel sayfası20 Haziran 2017 Salı 09:18
  • 13 saat arama yapıldı20 Haziran 2017 Salı 08:26
  • Yolları yılanlar bastı20 Haziran 2017 Salı 08:22
  • Ölüm gurbette buldu20 Haziran 2017 Salı 08:17
  • 17. Dağ Maratonu başlıyor!20 Haziran 2017 Salı 08:09
  • Dilenirken hayatını tehlikeye atıyor19 Haziran 2017 Pazartesi 22:17
  • Savcılıktan 4 avukat hakkında yeni karar19 Haziran 2017 Pazartesi 19:16
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim