Yedigöller yolu için start verildi

Düzce Yedigöller Milli Parkı arasında bulunan 45 kilometrelik yolun tamamı yeniden yapılıyor. Düzce’nin Yığılca İlçesi Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Yığılca Yedigöller yolu yapım çalışmasının başladığını söyledi.

Haber; Erol DEĞİRMENCİ

Doğa harikası Yedigöller’e Yığılca istikametinden yol güzergah ve yeniden yapım çalışmaları Yığılca Kaymakamlığı ve Yığılca Belediyesi ortak girişimleri ile başlatıldı. Yedigöller yolunda hummalı bir çalışma yapılıyor.Çalışmalar hakkında bilgiler veren Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit “Bugün hem ilimiz hem de ilçemiz için çok önemli bir gün. Düzce turizminde yeni bir çığır açılıyor. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu cennet Yedigöller profesyonel bir yolla Düzce’mize, Yığılca’mıza bağlanıyor. Nasip olursa yolumuzun genişliği 12 metre oluyor. Bu yoldan 20’nin üzerinde köyümüz faydalanıyor hem de turizm yolu oluyor. İlçe Kaymakamımız Furkan Sancaktutar her türlü desteği veriyor. Ülkemiz için ipek yolu ne kadar önemli ise bizim için bu turizm yolu da o kadar önem arz ediyor. Ülkemize, Düzce’mize, Yığılca’mıza hayırlı olsun. Belediye Başkanı olurken ilçeyi turizm şehri yapacağız demiştik. Onun için yola çıktık. Bu da sözümüzde durduğumuzun en güzel kanıtı” dedi.