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Yeni Malatyaspor dolu dizgin!

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Yeni Malatyaspor dolu dizgin!
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup etti.

Haber: Erol Değirmenci

Stat: Malatya İnönü

Hakemler: Serkan Tokat, Erdem Bayık, Oğuz Terzi

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak (Dk. 40 Sezer Özmen), Yiğitcan Erdoğan, Pereira, İrfan Başaran, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Mba (Dk. 72 Rahman Buğra Çağıran), Amutu (Dk. 77 Ahmet Aras)

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Kubbettin Tekin Oğrak, Mahmut Tekin (Dk. 83 Ahmet Bener), Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Nurullah Kaya (Dk. 90+1 Mehmet Enes Sığırcı), Gökhan Akkan, Güven Varol, Sinan Kaloğlu, Tita

Goller: Dk. 7 İrfan Başaran, Dk. 66 Pereira (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Sinan Kaloğlu (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Dk. 6. Gökhan Akkan, Dk. 64 Mitrovic, Dk. 80 Kubbettin Tekin Oğrak (Mersin İdmanyurdu), Dk. 47 Amutu (Evkur Yeni Malatyaspor)

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