Yeni Rektörümüz Atanıyor

Nizamettin YILDIRIM / ÖNERİ

Hayri Coşkun’un istifasıyla boşalan rektörlük makamına YÖK’ün 25.5.2017 tarihinde açtığı ilana müracaatlar 9.6.2017 tarihinde sona erdi. Bu tarih itibariyle 19 adayın müracaatı var.

Yeni sisteme göre seçimlerin birinci aşaması yapılmayacak, üç adayın ismi Cumhurbaşkanına gidecek ve birisi atanacak.

Adaylar arasında Bolu’lu bir aday da var. Aslında doğma büyüme Bolu’lu değil. Düzce Bıçkıyanı köyü doğumlu ancak daha sonra Bolu’da yakın tarihte mahalle olan Seyit köyü’ne yerleşmişler. Avusturya’da çalışan bir işçi çocuğu. Düzce’nin depremden sonra il olduğunu düşünürsek Bolu’lu diyebiliriz.

Daha önceki rektörlerin içinde de Kemal Güçlüol Gerede’liydi.

Bu konuyu yazmamdaki amacım mikro milliyetçilik yapmak değil. Ayrıca rektör adayı Mustafa Çakır’ı tanımıyorum. Sadece internette kısa bir araştırma yaptım. Bilimsel altyapısı dolu bir akademisyen.

Üniversitemizin rektörünün neden Bolu’lu olmasını birkaç gerekçe ile açıklayayım.

Bolu gibi küçük bir yerde kurulan üniversitelere akademik kişiler pek rağbet etmez. Çünkü köklü ve büyük şehirlerde kurulan üniversitelerin imkanları daha geniş, özel iş ve araştırma yapmaları daha kolaydır.

Yeni kurulmuş üniversitelere gelen akademik personelin önemli bir kısmı da bulundukları yerlerde kadro alamayan öğretim üyeleri oluşturmaktadır.

Bir diğer gerekçe ise, yeni seçilen rektörler en son çalıştığı üniversiteden yakın arkadaşlarını yada çevresini transfer ederek kadroları doldururlar.

Hal böyle olunca buraya gelip kadro alan akademisyenler belli bir süre sonra kendilerine başka üniversitelerden yer arayıp ilk fırsatta Bolu’dan ayrılmayı düşünüyorlar.

Özellikle tıp fakültesindeki öğretim elemanları haklı olarak bu düşüncedeler, ilk fırsatta daha iyi imkanlar sunan büyük şehirlerdeki üniversitelere gitmek istiyorlar. Tıp fakültesi alt yapı ve hastane olarak bir çok emsal fakülteden daha iyi donanıma sahip olduğu halde halen daha bazı branşlarda öğretim üyesi eksik. En büyük gerekçe de yukarıda saydığım sebeplerdir.

Üniversiteye gelmek isteyen akademisyenlerden memleketi Bolu olanlara öncelik verilmeli. Çünkü insan memleketine daha bir özveriyle bakıyor. Ben de 20 yıl sonra memleketime geldim. Artık kovsalar da başka yere gitmem. Yapacaklarım, elimden gelen çalışmalarım Bolu’ya yararlı olabilirse ne mutlu bana diye düşünüyorum.

Geçtiğimiz yıllarda bir hemşehrimiz, kendisi kadın doğum uzmanı doçent, başarılı da bir doktor müracaat eder. Dönemin rektörüyle aynı üniversitede çalışmış. Yıllar sonra memleketine gelmek istiyor ve diyor ki “burası benim memleketim artık buradan başka bir yer aramam, hem de özveriyle çalışır sahip çıkarım” diyor. İşin içine kayırmacılık, siyaset vs. giriyor. Başlıyorlar sormaya. Filancayı tanıyor musun, olmadı diğerini tanıyor musun diyerek kendi kafalarında olmadıklarına kanaat getirerek almıyorlar. Şu anda başka bir üniversitede çalışıyor. Neden bu memleketin çocukları Bolu’ya hizmet etmesinler.

Rektör adayları arasında Bolu’lu bir aday görünce ümitlendim. İnşallah atanır da üniversitemizi layık olduğu noktalara getirir. Bu memleketin çocuklarını istihdam ederek üniversitemizi ilk sıralara taşır.

Sadece kendi isteğiyle gelenleri değil, diğer üniversitelerde başarılı öğretim elemanlarını da davet ederek üniversitemizi güçlendirmeli.

Siyasiler artık Bolu’ya ağırlık versinler. Üniversitemiz artık bizim her şeyimiz oldu.

Yetişmiş insanlarımıza sahip çıkalım, biz kazanırız.