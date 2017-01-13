Yeni sinema hayırlı olsun

Bolumuza yakışır bir sinema salonlarına kavuştu. Hizmete giren salonlari bolu halkının olduğu kadar çevre ilçelerden gelenlerinde beğenisini kazanmaya yetti.

Başarılı sinemacı Mahmut Deniz ‘in müdürlüğünü yaptığı Cinemapink bolumuzla birlikte bir çok ilde de faaliyetlerini sürdürüyor.

25 yıllık başarılı bir sinemacı olarak bilinen Mahmut Deniz’in idareciliğindeki sinama salonları Cadde AVM’nin son katında hizmet vermeye başladı. Salonların tek kişilik iki kişilik ve çoklu deri minderli koltuklarında film izlemenin bir ayrılacak olduğunu belirten sinema severler çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Dev perde eşliğinde muhteşem ses düzenin olduğu cinemapink salonlarında bu keyifli film izlemenin bedeli de çok uygun, hafta içi 8 lira hafta sonu ise 10 TL’den satılan biletler kapış kapış gitmeye başladı bile.

Sinema severler bu salonların hizmete girmesinden oldukça memnun olduklarını ifade ederken şunları söylediler. Bırakın konforunu şehrin merkezinde olması dahi yetiyor, çocuklarımız sinemaya gitmek istediklerinde yalnız gönderme imkanımız yok idi çünkü diğer sinema salonları hem şehir dışında ve hem de fiyat olarakta bir hayli yüksekti.

İmdadımıza Şehir merkezinde eski adı Becikoğlu alışveriş merkezi ,şimdiki adıyla Cadde AVM olarak hizmet veren alış veriş merkezinin üst katında 6 salonda hizmet vermeye başladı.

Birbirinden güzel her yaşa ve her kesime hitap eden sezonun yeni filmleri sizleri bekliyor.