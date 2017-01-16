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Yeni transferler yıldızlaştı

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Yeni transferler yıldızlaştı
TFF 1.Ligin 17.haftasında Boluspor Manisaspor'a konuk oldu. Bol gollü maçta yeni transferler boy gösterdi. Musa Sinan Yılmazer ve Alim Öztürk Boluspor adına ilk gollerini attılar.

Haber: Barış Güzeltürk

Mücadeleye Boluspor adına yeni transferler damgasını vurdu. Boluspor'da ilk golün asistini yeni transferlerden Guido Koçer yaparken, golü atan da bir diğer yeni transfer Musa Sinan Yılmazer oldu. Musa Sinan Yılmazer kazanılan penaltının da kahramanıydı. Diğer taraftan oyuna 2.yarıda giren Vrede tartışılan pozisyonda güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek klasını gösterdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı. Son olarak yeni transferlerden Alim Öztürk ise uzatma dakikalarında attığı golle Boluspor'a 1 puanı getiren isim oldu.

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