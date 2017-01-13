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Yeni umutlar için...

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Yeni umutlar için...
Boluspor TFF 1. ligin 17. Haftasında bugün 18.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda ligde kalma mücadelesi veren Manisaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber: Barış Güzeltürk

Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da sakatlığı süren Anco Jansen'in durumu maç saatinde belli olacak. Rakip takımda ise Bakaki ve Konde kadro dışı bırakıldı. Çocuğu hasta olan İsmail'in durumu belirsiz. Erman ise cezalı. Boluspor'da hedef deplasmanda 3 puan alarak altındaki takımlarla puan farkını açmak. Maç öncesinde Boluspor'un 6 yeni transferinden hangilerinin sahada olacağı da merak ediliyor.

Mücadele TRT Spor'da!..

TRT Spor'dan naklen yayınlanacak olan zorlu maç öncesinde Boluspor 26 puanla 5.durumda bulunurken Manisaspor ise 13 puan ile 16.sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz dün Manisa'ya giderek maç saatini beklemeye başladı.

Poepon çok formda

Boluspor için ligdeki kader maçlarından biri olarak görünen maçta Poepon ön plana çıkabilecek isim olarak göze çarpıyor. Geride kalan 16 haftada Poepon 11 gol atarak Boluspor'u sırtladı. Rakip takımda ise gol yollarında ön plana çıkan bir isim görünmüyor. Manisa ekibi ligde sadece 14 gol atabildi.

Dış saha karnesi iyi

Boluspor'un zorlu maç öncesi dış saha karnesi oldukça parlak. Boluspor dış sahada oynadığı maçlarda bu maça kadar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak toplam 11 puan toplamayı başardı. Temsilcimiz dış sahadaki yenilgilerini Göztepe, Şanlıurfa ve Bandırmaspor'dan aldı. Manisaspor iç sahada 7 maçın 2 sini kazanıp 3 maçta kaybetti. 3 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. 

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