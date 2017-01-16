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Yeni Yıl Piyangosu

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Yeni Yıl Piyangosu
Boluspor`a yeni yılın piyangosunda Aleksander Prijovic çıktı.

Haber: Adem Çelen

Geçen sezon Boluspor`dan Polonya temsilcisi Legia Varşova takımına transfer olan Aleksander Prijovic Yunan takımı Paok ile anlaşmak üzere. Geçen sezon Prijovic`in transferi konusunda Polonya temsilcisi ile anlaşan Savaş Abak ve yönetimi bu futbolcunun başka bir takıma transferi söz konusu olduğunda, Boluspor transfer bedelinin %15ini alacaktı.

Yunan ekibi golcü oyuncu için Legia Varşova`ya 2.2 Milyon Euro transfer teklifi yaparken tarafların anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse kırmızı beyazlı ekibimiz 1 Milyon 250 Bin Türk Lirasını kasasına koyacak.

Boluspor`da oynadığı bir sezonda 31 maça çıkan ve 16 gol kaydeden Pirijovic Boluspor`dan 530 bin Euro bedelle Polonya`nın yolunu tutmuştu

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