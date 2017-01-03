YENİÇAĞA BELEDİYESİNDEN SUCUK PARTİSİ

Yenicağa Belediyesinin her her yıl geleneksel olarak düzenlediği Belediye Personeli sucuk ikramı bu yıl da Belediye Düğün salonunda gerçekleştirildi.

Yeniçağa Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği sucuk ikramı bu yılda da devam etti. Belediye Başkanı Recayi Çağlar tüm Belediye personelini Belediye Düğün salonunda biraraya getirerek sucuk ikram etti. Çalışanların hakkını gözeten ve bu şekilde onlara teşekkürlerini sunan Başkan Çağlar, "Bütün ekibimize yıl boyunca göstermiş oldukları özverili ve titiz çalışmalarından ötürü teşekkür ederim. Bizler bu yılda da ilçemiz için var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz. Rabbim bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi