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YENİÇAĞA MERKEZ CAMİ YENİLENECEK

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YENİÇAĞA MERKEZ CAMİ YENİLENECEK
1952 yılında ibadete açılıp, 64 yıldır ibadet edilen Yeniçağa Merkez Yeni Cami yıkılarak yerine hayırsever Meliha Dalgıç’ın katkılarıyla mevcut caminin tarihi dokusuna uygun, 1500 kişilik yeni bir cami yapılacak.

30.12. 2016 tarihinde kılınan son Cuma namazı ile ibadete kapatılan caminin iç kısmı tamamen yıkılmış olup, çatısından başlanarak, duvarları yıkılacak. Hafriyatından sonra yeni caminin temeli atılarak, cemaat kapasitesi yaklaşık 1500 kişilik tarihi dokusuna uygun olarak yeniden yapılacak.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, "Yeniçağa Merkez Yeni Camimiz 64 yıldır ilçe halkımızın ve e-5 karayolu üzerinde bulunması münasebetiyle de yoldan geçenlerin ibadet mekânıydı. Camimiz kapasitesi artık yeterli gelmemeye başladı. Hayırsever hemşerimiz Meliha Dalgıç hanımefendinin maddi desteği ile camimiz yenilenecek. Camimiz yaklaşık 1500 kişilik ve tarihi dokusuna uygun olacak şekilde en kısa zamanda yapılacak. Şahsım ve Yeniçağalılar adına hayırsever Meliha Dalgıç hanımefendiye teşekkür eder, hayırlarının kabul olmasını niyaz ederim" dedi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)

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