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Yeniçağa, Şair Dertli’ye varacaklar.

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Yeniçağa, Şair Dertli’ye varacaklar.
Önceki gün Bolu İl sınırına giriş yapan CHP ‘Adalet Yürüyüşü’ dün Gerede yakınlarında Merkez Yönetim Kurulu MYK toplantısı yapmıştı. Toplantının ardından yürüyüşe devam eden kortej Kazanlar Köyünde konakladı.

 

Haber; Erol DEĞİRMENCİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü'ne Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından devam etti. CHP MYK Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ‘Adalet Yürüyüşü’nün 7. gününde mola verilen Gerede ilçemiz güzergahında gerçekleştirildi. MYK toplantısının ardından devam eden yürüyüşe Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, oyuncu Genco Erkal ve gazeteci Emre Kongar ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan’da katıldı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'na ilk mola yeri olan Gerede Danişmentler mevkiinden ikinci mola yerine kadar sporcular ve bir pehlivan eşlik etti. Molanın ardından Kılıçdaroğlu Gerede Kazanlar köyünde konakladı. Geceyi karavanında dinlenerek geçiren CHP Genel Başkanı Bu sabah saat 10.00 sularında 8. Gün yürüyüşüne başladı.

Gerede Şehir merkezinde mola vermesi beklenen Kılıçdaroğlu 8. Gün yürüyüşünü Yeniçağa ilçemiz yakınlarındaki Şair Dertli mevkiinde tamamlayacak. 

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