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Yeniçağa’da aşçıların heyecanı

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Yeniçağa’da aşçıların heyecanı
Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin düzenlediği 6. kep devir teslim törenine Yeniçağa Kaymakamı Naim Akgül, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar öğrenciler ve öğrenci

Törende konuşan Kaymakam Naim Akgül:“Kazan bereket demektir evde tüten ocağın vazgeçilmezidir. Zenginliğini milletimizin çeşitliliğinden alan devletimizin kazanında pişen aş, devletimizin ve aşçılarımızın sayesinde mazlum milletlerin sofrasında yer almaktadır. Lokmalarınızın helal, kepçelerinizin bereketli olması dileğiyle yolunuz açık olsun.”dedi.

Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü yaptığı konuşmada: “Devletlerin sembolleri onu büyük kılar. Yeniçağa’yı dünyanın dört bir yanında temsil edecek öğrencilerimizin yolu açık olsun. İdeallerimiz var, ülkülerimiz var bunları gerçekleştirme yolunda bir derdimiz olmalı. Bizim derdimiz güçlü bir gençliktir.”dedi.

Okulu dereceyle bitirip mezun olan öğrenciler diplomalarını Kaymakam Naim Akgül, Milletvekili Fehmi Küpçü ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in elinden alırken, öğrenciler keplerini takmanın sevincini yaşadı.

Programın devamında 12. sınıf öğrencileri keplerini 11. sınıf öğrencilerine teslim ederken, yemek kazanının önünde yüksek sesle aşçılık yeminini okudular. 

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