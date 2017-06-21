MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Kadir Gecesi nedeni ile bir basın açıklamasında bulundu. Evcil, Türk – İslam aleminin gününü kutlarken yeniden bir dirilişe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Haber: Kasım Şahin

Adem Evcil, yaptığı açıklamada Türk – İslam aleminin Kadir Gecesini kutladı. Evcil, aynı zaman Türk – İslam aleminin yeniden bir dirilişe ihtiyaç duyduğunu söyleyerek “Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmuş bulunmaktayız.

Manevi lütuf ve bereket kapılarının ardına kadar açık olduğu bu müstesna ve muazzez Gece’nin, yolumuzu ve ruhumuzu hidayet ışığıyla buluşturması en büyük dileğimdir. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan ayının içinde dualarla karşıladığımız Kadir Gecesi hepimiz açısından vazgeçilmez önem ve değerdedir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim bu kutlu Gece’de inmeye başlamış ve yeryüzü böylelikle ilahi nimet ve nurla taltif edilmiştir. Bundan dolayıdır ki, Kadir Gecesi esenlik, huzur ve müjdelerle dolu manevi bir zamanın adı ve mesajıdır. Bu itibarla umutsuzluğa, bezginliğe ve karamsarlığa tüm kapılar sürgülü ve tüm gönüller mesafelidir. Türk-İslam âleminde yeni bir nefese, yeni bir dayanışmaya, yeni bir heyecana ve yeniden bir dirilişe fazlasıyla ihtiyaç bulunmaktadır. Temennim mübarek Kadir Gecesi’nin bunun için bir eşik ve vesile olmasıdır.

Ayrıca bölücü terörün hain ve menfur planlarını yoğunlaştırdığı ülkemizde de; birliğimizin, beraberliğimizin ve gelecek umutlarımızın sakatlanmaması için herkes duyarlı ve hassas hareket etmeli, fırsatçıların ağır ve yıkıcı tahriklerine karşı çok dikkat etmelidir. Barışın, kardeşliğin ve güzelliğin öğütlendiği; dostluğun, merhametin ve muhabbetin övüldüğü; ayrılığın, nifakın, dargınlığın ve küslüğün reddedildiği kutlu dinimizin buyruklarında ihtiyacımız olan manevi tılsımın varlığı hepimiz için ilahi nimettir. Bu ihsana bütünüyle nüfuz ederek bin yıllık kardeşliğin kuvvetleneceğini, Türk milletinin kendi kültür ve inanç köklerinden aldığı destekle belini doğrultabileceğini canı gönülden biliyor ve inanıyorum. Bu düşüncelerle aziz milletimizin ve Türk-İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle kutluyor, aşkla kaldırılan ellerin ve adanmışlıkla çarpan kalplerin eşliğinde yapılan duaların kabul görmesini içtenlikle niyaz ediyorum” dedi.